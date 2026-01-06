التجربة العربية الأولى.. الوداد يتعاقد مع بن يدر

الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 22:03

كتب : FilGoal

وسام بن يدر - موناكو ضد باريس سان جيرمان

أتم نادي الوداد المغربي إجراءات التعاقد مع الفرنسي صاحب الأصول التونسية وسام بن يدر.

وسام بن يدر

النادي : الوداد الرياضي

الوداد الرياضي

وانضم بن يدر إلى الوداد قادما من ساكاريا سبور التركي.

وأعلن النادي المغربي أن نجم موناكو السابق وقع على عقد يربطه بالوداد حتى نهاية الموسم مع إمكانية التجديد.

بن يدر غادر تركيا بعد 4 أشهر فقط من وصوله، وقد أبلغ إدارة نادي ساكاريا سبور برغبته في مغادرة النادي خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

وشارك بن يدر 14 مباراة مع الفريق التركي في دوري الدرجة الثانية.

ولعب نجم موناكو السابق 8 مباريات كأساسي و6 كبديل.

وسجل بن يدر البالغ من العمر 35 عاما 5 أهداف هذا الموسم.

وبدأ بن يدر مسيرته الكروية في سان دينيس الفرنسي قبل أن ينتقل إلى ألفورتفيل ومنه إلى تولوز.

وانتقل بد يدر إلى إشبيلية في صيف 2016 مقابل 9.5 مليون يورو.

وتمكن موناكو من التعاقد مع بن يدر مقابل 40 مليون يورو في صيف 2019.

وظل في النادي حتى انتهى عقده في صيف 2024.

بعدها انتقل إلى الدوري الإيراني مع فريق سباهان أصفهان في 2025، لكنه لم يستمر طويلا لينتقل إلى ناديه التركي الحالي.

وحصل بن يدر على جائزة هداف الدوري الفرنسي موسم 2019-2020 بـ18 هدفا.

