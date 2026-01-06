السوبر الإسباني - مؤتمر فالفيردي: كل شيء ممكن أمام برشلونة

الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 21:50

كتب : FilGoal

أرنستو فالفيردي - مدرب بلباو

يثق أرنستو فالفيردي مدرب أتليتك بلباو في قدرات فريقه قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام برشلونة.

ويلعب بلباو أمام برشلونة مساء الأربعاء ضمن نصف نهائي السوبر الإسباني.

وقال فالفيردي مدرب بلباو في مؤتمر صحفي: "لدينا 90 دقيقة أمام برشلونة، وكل شيء من الممكن أن يحدث، لسنا الفريق المفضل ولكن نريد استغلال هذه الفرصة. سنواجه فريقا صعبا وسنحاول تجاوزهم".

وأضاف "ريال مدريد وبرشلونة يملكان الأفضلية في هذه البطولة، لأنهما في ترتيب الدوري، وسنلعب بصورة جميلة وسنرى من سينتصر".

وأتم تصريحاته "جئت هنا إلى جدة منذ سنوات وخسرنا ثم جاء قرار إقالتي من برشلونة، والآن أعود مع فريق جديد هذه هي كرة القدم، ليس لدي شعور أو معنى تجاه ذلك".

ويقام كأس السوبر الإسباني في السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة مع أتلتيك بلباو في نصف النهائي يوم الأربعاء، بينما يلعب ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في نصف النهائي الآخر يوم الخميس.

فيما يقام النهائي يوم الأحد المقبل.

وأعلنت لجنة الحكام الإسبانية تعيين الحكم خوسي لويس مونويرا لإدارة مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني.

وكان مونويرا قد أدار نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة.

وكان برشلونة قد توج بلقب كأس السوبر الإسباني خلال الموسم الماضي بعد الفوز على ريال مدريد في النهائي.

السوبر الإسباني برشلونة أتليتك بلباو
