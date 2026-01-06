"تم حفظ التحقيق في الواقعة".. سيراميكا كليوباترا يوضح تفاصيل حادث فخري لاكاي

الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 21:48

كتب : FilGoal

ياسر إبراهيم - فخري لاكاي - الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

كشف نادي سيراميكا كليوباترا عن تفاصيل حادث السيارة للاعب الفريق فخري لاكاي في منطقة التجمع.

وأوضح معتز البطاوي المشرف العام على الكرة في سيراميكا: "فوجئ فخري لاكاي بسيدة تعبر الشارع من دون سابق إنذار، ما أدى لتعرضها إلى كدمات بسيطة دفعت فخري لاكاي إلى اصطحابها لأقرب مستشفى، من أجل تلقي العلاج".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – فخري لاكاي يقترب من تجديد تعاقده مع بيراميدز مؤتمر فخري لاكاي: لدينا فرصة للتعويض ضد صنداونز.. ولا أعرف سبب استبعادي من جنوب إفريقيا فخري لاكاي: سنقدم كل ما لدينا ليتأهل بيراميدز لنصف نهائي الكونفدرالية

وأكمل البطاوي في بيان مرسل للصحفيين: "تصالح الطرفان فور إنهاء الإجراءات بشكل طبيعي، وتم حفظ التحقيق في الواقعة، على إثر هذا الإجراء".

وأتم "انتظم اللاعب بشكل طبيعي في تدريبات الفريق، وتواجد في مدرجات ستاد بترو سبورت، لدعم زملاءه في لقاء سيراميكا كليوباترا أمام إنبي".

وخسر سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين أمام إنبي في الجولة الخامسة لكأس عاصمة مصر.

لاكاي اللاعب الجنوب إفريقي صاحب الـ28 عاما انضم لسيراميكا كليوباترا في صيف 2024 قادما من بيراميدز.

وكان الظهور الأول لفخري لاكاي في مصر حين انضم إلى بيراميدز في يناير 2022 قادما من كيب تاون الجنوب إفريقي.

ولعب لاكاي هذا الموسم 16 مباراة في كافة البطولات سجل هدفين وصنع مثلهما.

فخري لاكاي سيراميكا كليوباترا حادث فخري لاكاي
نرشح لكم
كأس عاصمة مصر - تعادل الاتحاد السكندري وزد في صراع خطف وصافة المجموعة في الجول يكشف سبب تواجد أيمن حفني في مقر الزمالك مصدر من إنبي لـ في الجول: وكلاء عرضوا علينا انتقال صبيحة للمصري وسيراميكا سيراميكا كليوباترا يعلن تلقي لاعبه الشاب دعوة لقضاء معايشة في رايو فايكانو مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: دعمنا الدفاع بلاعب مغربي.. واقتربنا من ضم خالد عبد الفتاح مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة التفاوض مع بنتايك إصابة إسلام سمير لاعب الاتحاد السكندري بشرخ في عظمة الشظية خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يطلب ضم آماث نداو لاعب الملعب التونسي
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - رياض محرز: عرفنا كيف نصبر أمام الكونغو.. وجاهزون لنيجيريا 3 ساعة | أمم إفريقيا
تقرير: عموتة والشعباني ضمن المرشحين لتدريب منتخب تونس 3 ساعة | أمم إفريقيا
كأس عاصمة مصر - تعادل الاتحاد السكندري وزد في صراع خطف وصافة المجموعة 3 ساعة | الدوري المصري
نونو أوت؟ نوتنجهام يعمق جراح وست هام بهزيمة ومباراة عاشرة بلا فوز 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
السوبر الإسباني - بعثة ريال مدريد تصل إلى جدة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
10-1.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار بكأس الأمم 4 ساعة | أمم إفريقيا
في الجول يكشف سبب تواجد أيمن حفني في مقر الزمالك 4 ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - توقع مشوار البطولة بعد اكتمال المتأهلين لربع النهائي 4 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 3 مات واقفا 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520731/تم-حفظ-التحقيق-في-الواقعة-سيراميكا-كليوباترا-يوضح-تفاصيل-حادث-فخري-لاكاي