"تم حفظ التحقيق في الواقعة".. سيراميكا كليوباترا يوضح تفاصيل حادث فخري لاكاي

كشف نادي سيراميكا كليوباترا عن تفاصيل حادث السيارة للاعب الفريق فخري لاكاي في منطقة التجمع.

وأوضح معتز البطاوي المشرف العام على الكرة في سيراميكا: "فوجئ فخري لاكاي بسيدة تعبر الشارع من دون سابق إنذار، ما أدى لتعرضها إلى كدمات بسيطة دفعت فخري لاكاي إلى اصطحابها لأقرب مستشفى، من أجل تلقي العلاج".

وأكمل البطاوي في بيان مرسل للصحفيين: "تصالح الطرفان فور إنهاء الإجراءات بشكل طبيعي، وتم حفظ التحقيق في الواقعة، على إثر هذا الإجراء".

وأتم "انتظم اللاعب بشكل طبيعي في تدريبات الفريق، وتواجد في مدرجات ستاد بترو سبورت، لدعم زملاءه في لقاء سيراميكا كليوباترا أمام إنبي".

وخسر سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين أمام إنبي في الجولة الخامسة لكأس عاصمة مصر.

لاكاي اللاعب الجنوب إفريقي صاحب الـ28 عاما انضم لسيراميكا كليوباترا في صيف 2024 قادما من بيراميدز.

وكان الظهور الأول لفخري لاكاي في مصر حين انضم إلى بيراميدز في يناير 2022 قادما من كيب تاون الجنوب إفريقي.

ولعب لاكاي هذا الموسم 16 مباراة في كافة البطولات سجل هدفين وصنع مثلهما.