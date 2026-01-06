عمورة: الفوز على الكونغو لم يكن سهلا.. ونريد تكراره أمام نيجيريا

أعرب محمد أمين عمورة لاعب الجزائر عن سعادته عقب فوز منتخب بلاده على الكونغو.

وفازت الجزائر على الكونغو بهدف دون رد في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا.

وقال محمد أمين عمورة عبر بي إن سبورتس: "الفوز على الكونغو لم يكن سهلا، لكننا كنا نستحق هذا التأهل ونهديه لكل الشعب الجزائري".

وأضاف "أنفذ تعليمات المدرب بيتكوفيتش، والأهم بالنسبة لي هو تحقيق الفوز، وإن شاء الله نكرر الفوز في المباراة المقبلة".

وأتم "بالطبع مباراة نيجيريا صعبة للغاية، ولا يوجد مباراة سهلة في البطولة، سنبدأ التحضير للمباراة ونتمنى أن يكون التوفيق في صالحنا".

وسجل عادل بولبينة هدف انتصار الجزائر على الكونغو في الدقيقة 119 بتسديدة صاروخية، بعد مباراة امتدت لشوطين إضافيين.

وبذلك سيلعب منتخب الجزائر أمام نيجيريا يوم السبت المقبل ضمن ربع النهائي.