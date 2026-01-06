ميسي: أشاهد فيديوهات تيكتوك.. ولا أستخدم الذكاء الإصطناعي

كشف ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي الأمريكي الكثير من الجوانب الخفية في حياته الشخصية بعيدا عن كرة القدم.

وأوضح ميسي أنه لا يحب الخروج كثيرا من المنزل ويحب الحياة الأسرية وقضاء أوقات فراغه مع أبنائه وزوجته.

وقال ميسي في حواره مع قناة luzu: "أشاهد مقاطع فيديو كثيرة على تيكتوك بما فيها فيديوهات بالذكاء الإصطناعي، وشاهدت في مرة فيديو ظهرت فيه وكأنني أتعرض للاعتقال، وما يحدث بالذكاء الإصطناعي حاليا بات أمرا مقلقا".

وأضاف "خضعت للعلاج النفسي أثناء تواجدي مع برشلونة لكني لم أعد أفعل ذلك الآن، أنا شخص أحتفظ بمشاكلي داخلي ولا أتحدث عنها".

وأتم تصريحاته "لا أحب الرسائل النصية كثيرا حتى مع الأصدقاء والعائلة، وأبكي أحيانا عندما أشاهد الأفلام، لا أؤمن بالأبراج ولا أستخدم الذكاء الإصطناعي أو Chat GPT".