كرة طائرة - الزمالك يعلن تعاقده مع ديميتري ياكوفليف من جديد

الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 20:22

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة طائرة - نهائي السوبر المصري

أعلن نادي الزمالك تدعيم فريق الطائرة بضم المحترف الروسي ديميتري ياكوفليف.

وكان ديميتري قد خاض الموسم الماضي مع فريق الزمالك.

وكشف الزمالك عن عودة ديميتري عبر حسابه الرسمي :"عاد إلى القلعة البيضاء من جديد.. نرحب بلاعبنا ديميتري ياكوفليف لاعب فريق الطائرة".

وتوج ديميتري مع الزمالك بلقب البطولة العربية الموسم الماضي.

ويتولى حسام عبد العزيز القيادة الفنية لفريق الزمالك في الوقت الحالي.

ويمتلك حسام عبد العزيز سيرة ذاتية، حيث تولى تدريب أكثر من نادي كان آخرهم بتروجت، كما سبق له تدريب الفريق الأبيض، وحقق معه بطولة الدوري موسم 2015 وكأس مصر موسم 2016.

وتوج الزمالك الموسم الماضي ببطولة وحيدة وهي البطولة العربية.

ولأول مرة يتوج الزمالك باللقب منذ 1993، ويعد ذلك اللقب الثالث في تاريخ الأبيض بالبطولة.

وخسر الزمالك الموسم المنقضي كافة البطولات المحلية "الدوري والكأس والسوبر" لصالح غريمه الأهلي.

