تشكيل أمم إفريقيا - أماد ديالو يقود هجوم كوت ديفوار.. وسعيدو سيمبوري أساسي مع بوركينا

يقود أماد ديالو هجوم كوت ديفوار أمام بوركينا فاسو في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية.

وعلى الجانب الآخر، يقود سعيدو سيمبوري لاعب وسط البنك الأهلي، منتخب بوركينا فاسو.

وتأهل منتخب كوت ديفوار كمتصدر للمجموعة السادسة، فيما تأهل بوركينا فاسو وصيف للمجموعة الخامسة.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام منتخب مصر في ربع النهائي.

وأعلن إيمرس فاي المدير الفني لكوت ديفوار التشكيل الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا

الدفاع: جسيلن كونان - أوديلون كوسونو - إيفان نديكا - جويلا دوي

الوسط: فرانك كيسي - إبراهيم سنجاري - كريست إيناو أولاي

الهجوم: إيفان جيسان - أماد ديالو - يان ديوماندي

أما براما تراوري المدير الفني لبوركينا فاسو فكشف عن تشكيل فريقه الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: كواكو كوفي.

الدفاع: ستيف ياجو - إيسوفو دايو - إدمون تابسوبا - أرسين كواسي

الوسط: سعيدو سيمبوري - إسماعيلا أويدراجو

وسط الهجوم: دانجو واتارا - أدامو ناجالو - سيرياك إيري

الهجوم: لاسينا تراوري