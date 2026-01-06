تقرير: أوسيمين هدد منتخب نيجيريا بالعودة إلى تركيا.. وتدخل مسؤولي الاتحاد

فيكتور أوسيمين النادي : جالاتاسراي نيجيريا

هدد فيكتور أوسيمين مهاجم منتخب نيجيريا بالانسحاب من معسكر النسور الخضر والعودة إلى تركيا.

ويأتي ذلك على خلفية غضبه الشديد خلال مباراة منتخب بلاده أمام موزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2025.

وكشف تقرير موقع ديلي بوست النيجيري أن أوسيمين قد هدد بترك معسكر المنتخب والعودة إلى ناديه التركي جالاتاسراي.

وأشار التقرير إلى أن أوسيمين غادر الملعب مباشرة عقب نهاية المباراة، وألقى بطاقة اعتماده، مؤكدا أنه انتهى مع منتخب نيجيريا ويرغب في العودة إلى تركيا.

وتدخل مسؤولو الاتحاد النيجيري لكرة القدم لاحتواء الموقف وتهدئة اللاعب، بعد محاولته مغادرة المعسكر خلال البطولة القارية.

وكانت قناة Arise النيجيرية قد أكدت التقارير التي كشفت عن إبلاغ أوسيمين للمنتخب برحيله والعودة إلى تركيا.

أوسيمين دخل في مشادة مع زميله أديمولا لوكمان خلال الفوز برباعية دون رد، رغم تسجيله هدفين في اللقاء بعد تمريرتين حاسمتين من لوكمان.

واعترض أوسيمين على عدم تمرير الكرة له في الدقيقة 64، قبل أن يطالب الجهاز الفني بتغييره، وهو ما حدث بالفعل بدخول موسيس سيمون بدلا منه.