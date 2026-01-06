سكاي: تحديد موعد الكشف الطبي لـ سيمينيو مع مانشستر سيتي

الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 19:48

كتب : FilGoal

سيمينيو

تحدد موعد الكشف الطبي لأنطوان سيمينيو لاعب بورنموث تمهيدا للانضمام إلى مانشستر سيتي.

وارتبط اسم سيمينيو بالانتقال إلى عدة أندية في فترة الانتقالات الشتوية الحالية وهي مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس عن تحديد يوم الخميس موعدا للكشف الطبي لسيمينيو مع مانشستر سيتي.

وذلك من أجل ضمه في يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف التقرير أن التفاصيل النهائية لدفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 65 مليون جنيه إسترليني قد تم حسمها.

وكان ليفربول وتشيلسي يرغبان في ضم سيمينيو في يناير المقبل.

عقد سيمينيو مع بورنموث به شرط جزائي سيتم تفعيله في يناير المقبل.

سيمينيو سجل 8 أهداف في 16 مباراة بالدوري هذا الموسم.

ولعب سيمينيو 106 مباريات مع بورنموث منذ انضمامه إلى الفريق من بريستول في يناير 2023.

ونجح الدولي الغاني في تسجيل 30 هدفا وصناعة 13 آخرين.

وقدّم سيمينيو موسما قويا مع بورنموث هذا الموسم إذ سجل ثمانية أهداف وصنع ثلاثة في 16 مباراة بالدوري.

وكان بورنموث يرغب في بيع سيمينيو مقابل 70 مليون جنيه إسترليني.

