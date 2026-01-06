قبل السوبر الإسباني.. غياب لامين يامال عن تدريبات برشلونة

لم يشارك لامين يامال في التدريبات الجماعية لبرشلونة، قبل مواجهة أتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، المقرر إقامته مساء الأربعاء في مدينة جدة.

ويستعد برشلونة حامل لقب السوبر للدفاع عن تتويجه، حيث يصطدم بالفريق الباسكي في محطة صعبة على طريق النهائي. وقبل المواجهة المرتقبة، أفاد الصحفي كارلوس مونفورت بأن الجناح الشاب لم يتدرب مع المجموعة، واكتفى بأداء تدريبات فردية داخل صالة الألعاب الرياضية.

ورغم ذلك، لا يتوقع برشلونة وجود أي مشكلة تتعلق بجاهزية يامال للمشاركة في اللقاء أمام فريق إرنستو فالفيردي.

ويُذكر أن اللاعب كان غاب عن أحد التدريبات الأسبوع الماضي بسبب شعوره بانزعاج بسيط، قبل دربي إسبانيول، لكنه شارك أساسيًا حينها وقدم دورًا مؤثرًا في فوز الفريق الكتالوني.

وعانى يامال خلال الموسم من بعض المشاكل المتكررة بسبب آلام أسفل البطن، إلا أنه تمكن من تجاوزها واستمر في تقديم مستويات قوية مع برشلونة.

وحتى الآن لا يزال سبب غيابه عن المران الجماعي غير واضح بشكل كامل، وقد يكون الأمر مرتبطًا فقط بإدارة الأحمال البدنية للاعب الذي يشارك بانتظام في المباريات.

وفي جميع الأحوال، يسود التفاؤل داخل برشلونة بشأن جاهزية لامين يامال، مع توقع تواجده ضمن حسابات الفريق في مواجهة أتلتيك بلباو بنصف نهائي السوبر الإسباني.