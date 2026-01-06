قبل السوبر الإسباني.. غياب لامين يامال عن تدريبات برشلونة

الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 19:41

كتب : ذكاء اصطناعي

لامين يامال - برشلونة

لم يشارك لامين يامال في التدريبات الجماعية لبرشلونة، قبل مواجهة أتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، المقرر إقامته مساء الأربعاء في مدينة جدة.

لامين يامال

النادي : برشلونة

برشلونة

ويستعد برشلونة حامل لقب السوبر للدفاع عن تتويجه، حيث يصطدم بالفريق الباسكي في محطة صعبة على طريق النهائي. وقبل المواجهة المرتقبة، أفاد الصحفي كارلوس مونفورت بأن الجناح الشاب لم يتدرب مع المجموعة، واكتفى بأداء تدريبات فردية داخل صالة الألعاب الرياضية.

ورغم ذلك، لا يتوقع برشلونة وجود أي مشكلة تتعلق بجاهزية يامال للمشاركة في اللقاء أمام فريق إرنستو فالفيردي.

أخبار متعلقة:
توتنام يرفض الاستسلام في سباق التعاقد مع ظهير أيسر سانتوس ذا أثلتيك: سولشاير مرشح لقيادة مانشستر يونايتد مؤقتا حتى نهاية الموسم

ويُذكر أن اللاعب كان غاب عن أحد التدريبات الأسبوع الماضي بسبب شعوره بانزعاج بسيط، قبل دربي إسبانيول، لكنه شارك أساسيًا حينها وقدم دورًا مؤثرًا في فوز الفريق الكتالوني.

وعانى يامال خلال الموسم من بعض المشاكل المتكررة بسبب آلام أسفل البطن، إلا أنه تمكن من تجاوزها واستمر في تقديم مستويات قوية مع برشلونة.

وحتى الآن لا يزال سبب غيابه عن المران الجماعي غير واضح بشكل كامل، وقد يكون الأمر مرتبطًا فقط بإدارة الأحمال البدنية للاعب الذي يشارك بانتظام في المباريات.

وفي جميع الأحوال، يسود التفاؤل داخل برشلونة بشأن جاهزية لامين يامال، مع توقع تواجده ضمن حسابات الفريق في مواجهة أتلتيك بلباو بنصف نهائي السوبر الإسباني.

برشلونة السوبر الإسباني لامين يامال أتليتك بلباو
نرشح لكم
زيادة الجوائز المالية للسوبر الإسباني يامال: المسجد يمنحنا كمسلمين سلاما أكبر أس: تأكد غياب مبابي عن السوبر الإسباني سبورت: برشلونة يدرس ضم جوريتسكا هزم إنتر.. رومانو: برشلونة يتوصل لاتفاق مع الهلال لاستعارة كانسيلو تقرير: راسبادوري لم يحسم قراره بشأن الانضمام لـ روما ليفاندوفسكي: لا أخشى الاعتزال وأستعد لما بعد كرة القدم جونزالو جارسيا: ألعب مع الأفضل في العالم.. ومن الصعب اختيار هدف من الثلاثة
أخر الأخبار
مباشر أمم إفريقيا - كوت ديفوار أمام بوركينا فاسو 2 دقيقة | أمم إفريقيا
مات واقفا 6 دقيقة | أمم إفريقيا
كرة طائرة - الزمالك يعلن تعاقده مع ديميتري ياكوفليف من جديد 32 دقيقة | رياضات أخرى
تشكيل أمم إفريقيا - أماد ديالو يقود هجوم كوت ديفوار.. وسعيدو سيمبوري أساسي مع بوركينا 38 دقيقة | أمم إفريقيا
تقرير: أوسيمين هدد منتخب نيجيريا بالعودة إلى تركيا.. وتدخل مسؤولي الاتحاد 44 دقيقة | أمم إفريقيا
سكاي: تحديد موعد الكشف الطبي لـ سيمينيو مع مانشستر سيتي ساعة | ميركاتو
قبل السوبر الإسباني.. غياب لامين يامال عن تدريبات برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
كرة سلة – إلغاء مباراة بتروجت والزمالك لغياب سيارة الإسعاف.. واعتبار الأبيض فائزا ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520721/قبل-السوبر-الإسباني-غياب-لامين-يامال-عن-تدريبات-برشلونة