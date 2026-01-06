كأس عاصمة مصر - إنبي يؤزم موقف سيراميكا بثنائية.. وبتروجت يؤمن تأهل بانتصار على الجونة

الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 19:25

كتب : FilGoal

الأهلي - بتروجت - هدف حامد حمدان

تأزم موقف سيراميكا كليوباترا حامل لقب كأس عاصمة مصر بعد تعرضه لهزيمة ثالثة في دور المجموعات.

وتغلب إنبي على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات.

وتضم المجموعة الأولى كل من إنبي وسيراميكا كليوباترا والأهلي وطلائع الجيش وفاركو والمقاولون العرب وغزل المحلة.

ورفع إنبي رصيده إلى 9 نقاط من 4 مباريات في المركز الثاني متفوقا على فاركو الذي خاض 5 مباريات بفارق الأهداف.

ويتذيل سيراميكا كليوباترا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الأهلي عقب خوض كل منهما 4 مباريات.

وينفرد طلائع الجيش بصدارة الترتيب برصيد 10 نقاط من خوض 5 مباريات.

وسجل أحمد العجوز وأحمد كالوشا هدفي إنبي في الدقيقتين الثانية والـ 92 من ركلتي جزاء.

ويلعب إنبي مباراته المقبلة أمام المقاولون العرب يوم الإثنين 12 يناير الجاري.

بينما سيراميكا كليوباترا يواجه غزل المحلة في نفس اليوم ضمن نفس الجولة.

المجموعة الثانية

حسم بتروجت تأهله إلى ربع نهائي منافسات كأس عاصمة مصر بعد فوز في الوقت القاتل على الجونة.

وتغلب بتروجت على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ورفع بتروجت رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة من أربعة انتصارات متتالية.

وسجل مصطفى البدري وأدهم حامد هدفي بتروجت في الدقيقتين 95 و103 خلال أحداث الشوط الثاني.

بينما تجمد رصيد الجونة عند 10 نقاط ويحتاج لنقطة واحدة لتأمين تأهله إلى ربع النهائي.

كأس عاصمة مصر بتروجت إنبي
