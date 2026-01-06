مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: دعمنا الدفاع بلاعب مغربي.. واقتربنا من ضم خالد عبد الفتاح

الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 18:39

كتب : هاني العوضي

خالد عبد الفتاح - الأهلي

خالد عبد الفتاح

النادي : سيراميكا كليوباترا

الاتحاد السكندري

يواصل الاتحاد السكندري تدعيماته في سوق الانتقالات الشتوية الجارية من أجل تحسين نتائج الفريق.

ويلعب الاتحاد مساء اليوم الثلاثاء أمام زد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس عاصمة مصر.

وقال مصدر من الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "الاتحاد في مفاوضات متقدمة لضم خالد عبد الفتاح ضمن تدعيمات يناير الجاري".

وأضاف "توصلنا لاتفاق لتدعيم الدفاع بلاعب من فريق الدفاع الجديدي المغربي".

ويتولى تدريب الاتحاد السكندري تامر مصطفى، والذي تولى المسؤولية خلفا لـ أحمد سامي.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ20 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط بعد مرور 13 جولة.

وسبق أن كشف محمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري عن تعيين عبد الظاهر السقا في منصب المشرف العام على الكرة للنادي.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الثالثة بكأس عاصمة مصر برصيد 6 نقاط من 4 مباريات.

وانتقل خالد عبد الفتاح إلى سيراميكا كليوباترا قبل انطلاق الموسم الجاري قادما من الأهلي.

وخاض عبد الفتاح مباراتين فقط هذا الموسم بإجمالي 12 دقيقة.

الدوري المصري الاتحاد السكندري
