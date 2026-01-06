تدريبات استشفاية لمنتخب مصر بعد مواجهة بنين

الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 18:34

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

خاض منتخب مصر تدريبات استشفائية عقب خوض مواجهة بنين.

وحقق منتخب مصر الفوز أمام بنين بنتيجة 3-1 ليتأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبل.

ويلتقي المنتخب المصري التاسعة مساء السبت المقبل، أمام الفائز من كوت ديفوار أمام بوركينا فاسو.

ويلتقي منتخبا كوت ديفوار وبوركينا فاسو في ثمن النهائي التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

ويغيب عن المنتخب المصري محمد حمدي لإصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة بنين.

كما يغيب محمود حسن تريزيجيه عن مواجهة ربع النهائي بسبب إصابة في الكاحل.

المنتخب المصري تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ليواجه منتخب بنين ثالث المجموعة الرابعة.

منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية مران منتخب مصر
