رسالة من محمد حمدي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي
الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 18:31
كتب : FilGoal
وجه محمد حمدي ظهير أيسر منتخب مصر رسالة للجمهور بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.
وتعرض محمد حمدي للإصابة خلال مباراة بنين في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية.
وفاز منتخب مصر على بنين بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي وصلت للوقت الإضافي.
وكتب حمدي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "إصابة محبطة في توقيت صعب، كنت أتمنى استكمال البطولة والتواجد مع منتخب مصر لنهاية المشوار وأن أساهم في تحقيق اللقب".
وأضاف "سأتواجد لدعم زملائي في المنتخب وتشجيعهم مع جمهورنا العظيم".
وأتم تصريحاته "شكرا لكل الدعم الذي تلقيته منذ إصابتي والعودة قريبا، والأهم أن يُسعد المنتخب الجمهور المصري".
