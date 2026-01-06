إصابة إسلام سمير لاعب الاتحاد السكندري بشرخ في عظمة الشظية
الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 18:18
كتب : هاني العوضي
أعلن نادي الاتحاد السكندري إصابة لاعبه إسلام سمير بشرخ أسفل عظمة الشظية.
إسلام سمير
النادي : الاتحاد السكندري
وكشف الاتحاد السكندري عن غياب اللاعب لمدة 21 يوما.
وسيتم وضع قدم اللاعب في جبيرة طوال فترة العلاج ومدتها 14 يوما من أجل تثبيت المفصل.
وانضم إسلام سمير لصفوف الاتحاد في بداية الموسم الماضي قادما من حرس الحدود.
وشارك اللاعب البالغ من العمر 27 عاما مع الاتحاد في 6 مباريات بالدوري المصري هذا الموسم وسجل هدفا وصنع آخر.
ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ20 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط من 13 مباراة.
نرشح لكم
مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: دعمنا الدفاع بلاعب مغربي.. واقتربنا من ضم خالد عبد الفتاح مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة التفاوض مع بنتايك خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يطلب ضم آماث نداو لاعب الملعب التونسي خبر في الجول - حرس الحدود يتمم تعاقده مع التونسي عزيز عبيد طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابات لاعبي الفريق.. وموقف حمزة عبد الكريم وبنشرقي مران الأهلي - انتظام طاهر وداري في التدريبات.. والكشف عن موعد مشاركة بن رمضان مصدر مقرب من الكوكي لـ في الجول: الاتحاد التونسي تواصل مع المدرب لقيادة المنتخب خلفا للطرابلسي خبر في الجول - إصابة محمد شريف بجزع في رباط الركبة.. والكشف عن مدة الغياب المتوقعة