إصابة إسلام سمير لاعب الاتحاد السكندري بشرخ في عظمة الشظية

الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 18:18

كتب : هاني العوضي

إسلام سمير لاعب الاتحاد السكندري

أعلن نادي الاتحاد السكندري إصابة لاعبه إسلام سمير بشرخ أسفل عظمة الشظية.

وكشف الاتحاد السكندري عن غياب اللاعب لمدة 21 يوما.

وسيتم وضع قدم اللاعب في جبيرة طوال فترة العلاج ومدتها 14 يوما من أجل تثبيت المفصل.

وانضم إسلام سمير لصفوف الاتحاد في بداية الموسم الماضي قادما من حرس الحدود.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 27 عاما مع الاتحاد في 6 مباريات بالدوري المصري هذا الموسم وسجل هدفا وصنع آخر.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ20 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط من 13 مباراة.

