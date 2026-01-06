كرة سلة - إصابة أحمد عزب لاعب الاتحاد السكندري بقطع في الرباط الصليبي

تعرض أحمد عزب لاعب فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة للرجال للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وجاءت إصابة أحمد عزب خلال مباراة الاتحاد ضد سموحة في الدوري المصري.

وانضم أحمد عزب لصفوف الاتحاد السكندري بداية الموسم الجاري بعدما رحل عن الزمالك.

وبذلك يغيب أحمد عزب عن المتبقي من الموسم الجاري ويعود بداية من الموسم المقبل.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري لكرة السلة برصيد 12 نقطة بالتساوي مع الأهلي المتصدر.