الهلال يعلن عودة سالم الدوسري للتدريبات الجماعية

الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 18:02

كتب : FilGoal

سالم الدوسري لاعب الهلال يحتفل بهدفه في الفيحاء

سالم الدوسري

النادي : الهلال

الهلال

أعلن نادي الهلال السعودي عودة سالم الدوسري للمشاركة في التدريبات الجماعية.

أخبار متعلقة:
تقرير: الهلال يضع سورلوث خيارا رئيسيا لتدعيم هجومه البليهي يعيش أيامه الأخيرة مع الهلال بعد خروجه من حسابات إنزاجي هزم إنتر.. رومانو: برشلونة يتوصل لاتفاق مع الهلال لاستعارة كانسيلو رومانو: برشلونة يتقدم بعرض إلى الهلال من أجل كانسيلو

وانتهى سالم الدوسري من برنامجه التأهيلي استعدادا للمشاركة في المباريات من جديد.

وكشف الهلال في بيان رسمي عودة سالم الدوسري للتدريبات الجماعية مجددا بشكل طبيعي.

ويلعب الهلال مباراته المقبلة بعد غدا الخميس أمام الحزم ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي.

ويحتل الهلال صدارة الدوري السعودي برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النصر.

وواصل الهلال انتصاراته في الدوري بعد التغلب على ضمك بهدفين دون مقابل.

بينما يلعب النصر أمام القادسية في مباراة مثيرة يوم الخميس.

وخاض سالم الدوسري 13 مباراة مع الهلال هذا الموسم في مختلف المسابقات.

ونجح الدوسري في تسجيل 3 أهداف وصنع 6 آخرين.

الدوري السعودي الهلال سالم الدوسري
نرشح لكم
تقرير: الهلال يضع سورلوث خيارا رئيسيا لتدعيم هجومه كومان جاهز لمواجهة القادسية البليهي يعيش أيامه الأخيرة مع الهلال بعد خروجه من حسابات إنزاجي إيقاف مدافع أهلي جدة لمباراتين هزم إنتر.. رومانو: برشلونة يتوصل لاتفاق مع الهلال لاستعارة كانسيلو إنزاجي يتحدث عن مستقبل مهاجم الهلال الرياضية: روما يوضح موقفه من عودة سعود عبد الحميد إلى السعودية الشرق الأوسط: الهلال يوافق على بيع البليهي إلى الشباب
أخر الأخبار
ميسي: أشاهد فيديوهات تيكتوك.. ولا أستخدم الذكاء الإصطناعي 9 دقيقة | أمريكا
مباشر أمم إفريقيا - كوت ديفوار (1)-(0) بوركينا فاسو.. جووووول أول 38 دقيقة | أمم إفريقيا
مات واقفا 41 دقيقة | أمم إفريقيا
كرة طائرة - الزمالك يعلن تعاقده مع ديميتري ياكوفليف من جديد ساعة | رياضات أخرى
تشكيل أمم إفريقيا - أماد ديالو يقود هجوم كوت ديفوار.. وسعيدو سيمبوري أساسي مع بوركينا ساعة | أمم إفريقيا
تقرير: أوسيمين هدد منتخب نيجيريا بالعودة إلى تركيا.. وتدخل مسؤولي الاتحاد ساعة | أمم إفريقيا
سكاي: تحديد موعد الكشف الطبي لـ سيمينيو مع مانشستر سيتي ساعة | ميركاتو
قبل السوبر الإسباني.. غياب لامين يامال عن تدريبات برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520710/الهلال-يعلن-عودة-سالم-الدوسري-للتدريبات-الجماعية