الهلال يعلن عودة سالم الدوسري للتدريبات الجماعية
الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 18:02
كتب : FilGoal
سالم الدوسري
النادي : الهلال
أعلن نادي الهلال السعودي عودة سالم الدوسري للمشاركة في التدريبات الجماعية.
وانتهى سالم الدوسري من برنامجه التأهيلي استعدادا للمشاركة في المباريات من جديد.
وكشف الهلال في بيان رسمي عودة سالم الدوسري للتدريبات الجماعية مجددا بشكل طبيعي.
ويلعب الهلال مباراته المقبلة بعد غدا الخميس أمام الحزم ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي.
ويحتل الهلال صدارة الدوري السعودي برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النصر.
وواصل الهلال انتصاراته في الدوري بعد التغلب على ضمك بهدفين دون مقابل.
بينما يلعب النصر أمام القادسية في مباراة مثيرة يوم الخميس.
وخاض سالم الدوسري 13 مباراة مع الهلال هذا الموسم في مختلف المسابقات.
ونجح الدوسري في تسجيل 3 أهداف وصنع 6 آخرين.
