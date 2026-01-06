انتهت في كأس إفريقيا - الجزائر (1)-(0) الكونغو.. تأهل الخضر في الوقت القاتل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجزائر أمام الكونغو ضمن منافسات كأس إفريقيا.

ويلعب منتخب الجزائر أمام الكونغو ضمن دور الـ16 لكأس إفريقيا.

لمتابعة مباراة الجزائر أمام الكونغو دقيقة بدقيقة من هنا.

نهاية المباراة

ق119 عادل بولبينة يسجل هدف رائع من تسديدة صاروخية سكنت الشباك.

ق110 تصدي رائع من حارس مرمى الكونغو بعد تسديدة صاروخية من فارس شايبي

بداية الشوط الثاني

ــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق100 تسديدة صاروخية من بغداد بونجاح تمر بجوار القائم

الشوط الأول الإضافي

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الوقت الأصلي

ق70 تسديدة قوية من سدريك باكامبو وتصدي رائع من لوكا زيدان

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42 تسديدة صاروخية من إبراهيم مازة تمر بجوار مرمى الكونغو

ق25 تسديدة صاروخية من سيدريك باكامبو وتصدي رائع من لوكا زيدان

ق10 انطلاقة خطيرة من فارس شيبي وعرضية داخل منطقة الجزاء يبعدها دفاع منتخب الجزائر

ق1 هجمة خطيرة لمنتخب الجزائر عن طريق رياض محرز وهدف محقق يضيع

انطلاق المباراة