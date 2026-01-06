انتهت في كأس إفريقيا - الجزائر (1)-(0) الكونغو.. تأهل الخضر في الوقت القاتل

الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 17:47

كتب : FilGoal

لوكا زيدان - الجزائر ضد الكونغو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجزائر أمام الكونغو ضمن منافسات كأس إفريقيا.

ويلعب منتخب الجزائر أمام الكونغو ضمن دور الـ16 لكأس إفريقيا.

لمتابعة مباراة الجزائر أمام الكونغو دقيقة بدقيقة من هنا.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - بسبب مرض والدته.. أكور آدامز يترك معسكر منتخب نيجيريا أمم إفريقيا - تأكد غياب تريزيجيه عن ربع النهائي أمم إفريقيا – مدرب بنين: مصر تستحق الفوز.. وجودتنا الفردية أقل أمم إفريقيا - طاقم تحكيم مصري يدير لقاء الجزائر والكونغو الديمقراطية

نهاية المباراة

ق119 عادل بولبينة يسجل هدف رائع من تسديدة صاروخية سكنت الشباك.

ق110 تصدي رائع من حارس مرمى الكونغو بعد تسديدة صاروخية من فارس شايبي

بداية الشوط الثاني

ــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق100 تسديدة صاروخية من بغداد بونجاح تمر بجوار القائم

الشوط الأول الإضافي

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الوقت الأصلي

ق70 تسديدة قوية من سدريك باكامبو وتصدي رائع من لوكا زيدان

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42 تسديدة صاروخية من إبراهيم مازة تمر بجوار مرمى الكونغو

ق25 تسديدة صاروخية من سيدريك باكامبو وتصدي رائع من لوكا زيدان

ق10 انطلاقة خطيرة من فارس شيبي وعرضية داخل منطقة الجزاء يبعدها دفاع منتخب الجزائر

ق1 هجمة خطيرة لمنتخب الجزائر عن طريق رياض محرز وهدف محقق يضيع

انطلاق المباراة

كأس إفريقيا منتخب الجزائر منتخب الكونغو
نرشح لكم
أمم إفريقيا - رياض محرز: عرفنا كيف نصبر أمام الكونغو.. وجاهزون لنيجيريا تقرير: عموتة والشعباني ضمن المرشحين لتدريب منتخب تونس 10-1.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار بكأس الأمم أمم إفريقيا - توقع مشوار البطولة بعد اكتمال المتأهلين لربع النهائي مؤتمر ديسابر: محبطون من خسارة الجزائر.. وليس لدي ما ألوم عليه اللاعبين أمم إفريقيا - مواعيد مباريات ربع النهائي بالكامل أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق صدام مكرر
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - رياض محرز: عرفنا كيف نصبر أمام الكونغو.. وجاهزون لنيجيريا ساعة | أمم إفريقيا
تقرير: عموتة والشعباني ضمن المرشحين لتدريب منتخب تونس ساعة | أمم إفريقيا
كأس عاصمة مصر - تعادل الاتحاد السكندري وزد في صراع خطف وصافة المجموعة ساعة | الدوري المصري
نونو أوت؟ نوتنجهام يعمق جراح وست هام بهزيمة ومباراة عاشرة بلا فوز ساعة | الدوري الإنجليزي
السوبر الإسباني - بعثة ريال مدريد تصل إلى جدة ساعة | الكرة الأوروبية
10-1.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار بكأس الأمم ساعة | أمم إفريقيا
في الجول يكشف سبب تواجد أيمن حفني في مقر الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - توقع مشوار البطولة بعد اكتمال المتأهلين لربع النهائي 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 3 رفقا بـ الشوالي 4 مات واقفا
/articles/520709/انتهت-في-كأس-إفريقيا-الجزائر-1-0-الكونغو-تأهل-الخضر-في-الوقت-القاتل