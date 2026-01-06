تقرير: الهلال يضع سورلوث خيارا رئيسيا لتدعيم هجومه

وضع نادي الهلال السعودي، المهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث خيارا رئيسيا لتدعيم هجومه.

ويمتد عقد سورلوث مع أتليتكو مدريد حتى صيف 2028.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن الهلال يضع النرويجي ألكسندر سورلوث، مهاجم أتلتيكو مدريد، خيارا رئيسيا لتدعيم خط هجومه.

ويضم الهلال بين صفوفه المهاجم الأوروجواياني داروين نوينز، لكن هناك تقايرر تفيد بإمكانية رحيله عن النادي السعودي.

وبحسب صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، فإن ريفير بليت أجرى اتصالات أولية مع الهلال حول إمكانية التفاوض بشأن داروين نونيز.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الهلال لا يمانع رحيل نونيز مقابل الحصول على مقابل مادي جيد.

وانضم نوينز لصفوف الهلال بداية الموسم الحالي قادما من ليفربول.

سورلوث يلعب في أتليتكو مدريد منذ صيف 2024 قادما من فياريال.

ولعب المهاجم النرويجي 76 مباراة مع أتليتكو مدريد وسجل 30 هدفا وصنع 3 آخرين.