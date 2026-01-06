مؤتمر جارسيا: أتعلم من تير شتيجن وتشيزني.. وبلباو قوي في الهجوم

الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 17:22

كتب : FilGoal

جوان جارسيا - برشلونة

شدد جوان جارسيا حارس مرمى فريق برشلونة على أن علاقته بتير شتيجن وفويتشيك تشيزني جيدة ويتعلم منهما.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه أتلتيك بلباو في المباراة التي ستجمعهما في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني غدا الأربعاء في السعودية.

وقال الحارس الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "الدربي ضد إسبانيول؟ عملت بشكل طبيعي وكنت أعلم أن الأجواء ستكون خاصة بسبب الماضي، تخيلت الأمر وركزت على المباراة، الآن أركز في السوبر الإسباني".

وواصل "علاقتي مع تير شتيجن وتشيزني؟ العلاقة جيدة جدا وأحاول دائما أن أتعلم منهما، المنافسة تجعلنا جميعا أفضل".

وأضاف "نعلم أننا في حاجة إلى التحسن، لكن هناك بعض الأشياء الجيدة جدا مثل الحفاظ على شباكنا في عدة مباريات".

وأنهى حديثه قائلا: "نعرف أن أتلتيك بلباو خصم قوي ومتحمس، لديه لاعبين أقوياء جدا في الهدوم، لكننا استعددنا جيدا للمباراة وأنا واثق أنها ستسير على ما يرام".

ويعد برشلونة هو حامل لقب البطولة بعد الفوز على ريال مدريد في النهائي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

برشلونة السوبر الإسباني جوان جارسيا أتلتيك بلباو
