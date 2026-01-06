كومان جاهز لمواجهة القادسية

أصبح الفرنسي كينجسلي كومان جناح النصر جاهزا للمشاركة في المباريات مع فريقه.

وأوضحت جريدة الرياضية السعودية أن كومان شارك في التدريبات بعد أن لازم العيادة الطبية لفترة إثر شعوره بشد في عضلة السمانة.

وأشار التقرير إلى أنّ كومان تعافى تمامًا، ولم يعد يشكو من أي آلام، وأبدى جاهزيته، حيث خاض تدريبا مع زملائه اللاعبين استمر نحو 120 دقيقة، استعدادًا لمواجهة القادسية.

ويحل القادسية ضيفا على النصر ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري السعودي.

في الوقت نفسه تحوم الشكوك حول مشاركة الفرنسي محمد سيماكان، مدافع الفريق، في مواجهة الخميس.

وذلك بعد أن شارك في جزءٍ محدود من التدريبات، قبل أن يعود إلى العيادة لاستكمال مراحل التأهيل، التي يخضع لها منذ تعرضه لإصابة خلال التدريبات الجماعية في 22 ديسمبر الماضي، أثناء فترة التوقف.

وغاب المدافع الفرنسي عن مواجهة فريقه أمام الزوراء العراقي في دوري أبطال آسيا 2، واستمر غيابه عن مباريات الأخدود والاتفاق وأهلي جدة في الدوري.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة عن الهلال المتصدر.