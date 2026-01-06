مؤتمر فليك: علينا أن نعمل على ضم كانسيلو.. ونريد التتويج بالسوبر الإسباني

الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 17:07

كتب : FilGoal

هانز فليك

عبر هانز فليك المدير الفني لبرشلونة عن ضرورة العمل للتعاقد مع جواو كانسيلو لاعب الهلال السعودي.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه أتلتيك بلباو في المباراة التي ستجمعهما في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني غدا الأربعاء في السعودية.

وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي: "جواو كانسيلو؟ أنتم تعرفون الوضع أكثر مني، الأمر ليس مثل الأندية الأخرى التي تستطيع الدفع، هناك خيار ضم لاعب يمكنه أن يمنحنا مستوى عاليا من الخطورة الهجومية، علينا أن نعمل على ذلك".

وأضاف "جوان جارسيا سيكون هو الحارس الأساسي ضد أتلتيك بلباو".

وواصل "أريد التحدث مع رونالد أراوخو بعد الحصة التدريبية، لم أحسم أي شيء بعد، هو يحتاج إلى وقته".

وتابع "مباراتان للفوز بلقب، إنها أسرع طريقة للتتويج وهذه هي عقليتي، هذا ما يريده النادي والجماهير، نحن هنا ونريد النجاح".

وأنهى حديثه قائلا: "لم يطلب أي لاعب الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية".

ويعد برشلونة هو حامل لقب البطولة بعد الفوز على ريال مدريد في النهائي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

