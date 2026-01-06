تشكيل أمم إفريقيا - مازة ومحرز يقودان الجزائر.. وثنائي في هجوم الكونغو الديمقراطية

الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 17:01

كتب : FilGoal

الجزائر ضد غينيا الاستوائية

أعلن كل من فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر وسيباستيان ديسابر مدرب الكونغو الديمقراطية تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي منتخب الجزائر مع الكونغو الديمقراطية على ملعب مولاي حسن بدور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2025.

ويشهد تشكيل الجزائر تواجد إبراهيم مازة ورياض محرز ومحمد أمين عمورة في خط الهجوم.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: لوكا زيدان.

الدفاع: رفيق بالغالي - عيسى مندي - رامي بنسبعيني - ريان أيت نوري.

الوسط: هشام بودوي - إسماعيل بناصر - فارس شايبي.

الهجوم: رياض محرز - إبراهيم مازة - محمد عمورة.

بينما يلعب منتخب الكونغو الديمقراطية بثنائي هجومي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: ليونيل مباسي.

الدفاع: آرون وان بيساكا - أكسيل توانزيبي - صامويل موتوسامي - تشانسيل مبيمبا - جوريس كايمبي.

الوسط: ثية بونجوندا - نجالايل موكاو - ميشاك إيليا.

الهجوم: نواه صاديكي - سيدريك باكامبو.

وكان منتخب الجزائر قد تأهل لدور الـ 16 كمتصدر للمجموعة، بينما تأهلت الكونغو الديمقراطية في المركز الثاني بالمجموعة.

