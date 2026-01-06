زيادة الجوائز المالية للسوبر الإسباني

ذكرت جريدة ماركا أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم سيقوم بزيادة قيمة جوائز كأس السوبر الإسباني.

ويقام كأس السوبر الإسباني في السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح التقرير أن الجوائز التي كانت تبلغ 19.6 مليون يورو في الموسم الماضي ستصل هذا الموسم إلى نحو 23 مليون يورو.

وسيتم تقسيم المبلغ بين الأندية الأربعة المشاركة، بحيث يحصل كل نادي على حصته بناءً على عدد الألقاب التي فاز بها، وتاريخه، ونسبة المشاهدة التلفزيونية.

[image:2]

ومن المقرر أن يلعب برشلونة مع أتلتيك بلباو في نصف النهائي يوم الأربعاء، بينما يلعب ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في نصف النهائي الآخر يوم الخميس.

فيما يقام النهائي يوم الأحد المقبل.

وأعلنت لجنة الحكام الإسبانية تعيين الحكم خوسي لويس مونويرا لإدارة مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني.

وكان مونويرا قد أدار نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة.

وكان برشلونة قد توج بلقب كأس السوبر الإسباني خلال الموسم الماضي بعد الفوز على ريال مدريد في النهائي.

