سكاي: جاري أونيل يخلف روسنيور في ستراسبورج

الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 16:40

كتب : FilGoal

جاري أونيل - مدرب ولفرهامبتون

أفادت شبكة سكاي سبورتس بأن نادي ستراسبورج توصل لاتفاق مبدئي مع جاري أونيل من أجل تدريب الفريق.

وذلك خلفا لـ ليام روسنيور الذي ذهب لتدريب تشيلسي.

وأوضح التقرير أن أونيل وافق شفهيا على تولي منصب المدير الفني الجديد لنادي ستراسبورج.

أخبار متعلقة:
ماريسكا: أترك تشيلسي وهو في المكان الذي يستحقه ذا أثليتك: أموريم سيحصل على 10 ملايين إسترليني بعد الإقالة من مانشستر يونايتد إيدي هاو يتحدث عن إمكانية تدريب مانشستر يونايتد جوارديولا يوضح إصابة روبن دياز.. وموقفه من صفقات يناير

ومن المنتظر الانتهاء من تفاصيل العقد يوم الثلاثاء، وفقا للتقرير.

ولم يدرب جاري أونيل أي فريق منذ إقالته من تدريب ولفرهامبتون في ديسمبر 2024.

وأعلن نادي تشيلسي يوم الثلاثاء تعيين ليام روسنيور كمدير فني جديد للفريق.

وكان تشيلسي أعلن رحيل الإيطالي إنزو ماريسكا عن تدريب الفريق بعد سلسلة من النتائج السيئة.

ووقع المدرب الإنجليزي على عقد مع النادي اللندني يستمر حتى عام 2032.

وقال روسينيور في تصريحات لموقع تشيلسي: "أنا ممتن جدًا وفخور بتعييني كمدير فني لنادي تشيلسي. هذا نادٍ له روح فريدة وتاريخ حافل بالبطولات".

وأضاف "وظيفتي هي الحفاظ على هذه الهوية وخلق فريق يعكس هذه القيم في كل مباراة نخوضها أثناء سعينا لمواصلة الفوز بالبطولات".

يصل روسنيور إلى ستامفورد بريدج بعد تدريب ستراسبورج الفرنسي، حيث قاد الفريق للتأهل إلى البطولات الأوروبية لأول مرة منذ 19 عامًا في موسمه الأول، وذلك بعد عمل كمدرب في إنجلترا مع هال سيتي ودربي كاونتي.

وتابع "أود أن أشكر جميع المعنيين على الثقة. سأبذل كل ما لدي لتحقيق النجاح الذي يستحقه هذا النادي".

وأكمل ليام "أؤمن بشدة بالعمل الجماعي والوحدة والتعاون والعمل من أجل بعضنا البعض، وستكون هذه القيم في قلب كل ما نقوم به، وهي أساس نجاحنا".

Image

وشدد "أنا متحمس للعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين والجهاز الفني، لبناء روابط قوية داخل الملعب وخارجه، وخلق بيئة يشعر فيها الجميع بالاتحاد والدافع نحو نفس الهدف".

وواصل "هناك جوع حقيقي للفوز، وسأبذل كل ما لدي، يوميًا، لمساعدة هذا الفريق على المنافسة وتحقيق الانتصارات على أعلى مستوى، ليكون كل من له علاقة بالنادي فخورًا بتشيلسي".

وأوضحت تقارير عديدة أن وجود نادي ستراسبورج ضمن ملكية مجموعة بلو كو المالكة لتشيلسي سهل الأمر.

وقدّم روسنيور مستويات لافتة منذ توليه تدريب ستراسبورغ خلفاً لباتريك فييرا في صيف 2024.

إذ يحتل الفريق المركز السابع في الدوري الفرنسي، ويتصدر ترتيب مجموعته في دوري المؤتمر الأوروبي.

Image

وقاد ماريسكا تشيلسي خلال 92 مباراة، فاز بـ55 منها، وتعادل في 16 وتلقى 21 خسارة.

وأفاد النادي اللندني في بيان: "يمكننا أن نعلن انفصالنا عن المدرب إنزو ماريسكا بالتراضي".

وأضاف البيان "خلال فترة توليه قيادة الفريق، قاد ماريسكا تشيلسي إلى تحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وهي إنجازات ستبقى جزءاً مهماً من تاريخ النادي في السنوات الأخيرة، ويتقدم النادي له بالشكر على جهوده وإسهاماته".

وتابع البيان "مع بقاء أهداف مهمة يتنافس عليها الفريق في 4 بطولات مختلفة، من بينها السعي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، يرى كلٌّ من ماريسكا وإدارة النادي أن إحداث تغيير في الوقت الحالي يمنح الفريق أفضل فرصة لإعادة الموسم إلى المسار الصحيح".

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

جاري أونيل ستراسبورج ليام روسنيور تشيلسي
نرشح لكم
سكاي: تحديد موعد الكشف الطبي لـ سيمينيو مع مانشستر سيتي قبل السوبر الإسباني.. غياب لامين يامال عن تدريبات برشلونة ذا أثلتيك: سولشاير مرشح لقيادة مانشستر يونايتد مؤقتا حتى نهاية الموسم توتنام يرفض الاستسلام في سباق التعاقد مع ظهير أيسر سانتوس مؤتمر جارسيا: أتعلم من تير شتيجن وتشيزني.. وبلباو قوي في الهجوم مؤتمر فليك: علينا أن نعمل على ضم كانسيلو.. ونريد التتويج بالسوبر الإسباني ماريسكا: أترك تشيلسي وهو في المكان الذي يستحقه إيدي هاو يتحدث عن إمكانية تدريب مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
مباشر أمم إفريقيا - كوت ديفوار أمام بوركينا فاسو 2 دقيقة | أمم إفريقيا
مات واقفا 6 دقيقة | أمم إفريقيا
كرة طائرة - الزمالك يعلن تعاقده مع ديميتري ياكوفليف من جديد 32 دقيقة | رياضات أخرى
تشكيل أمم إفريقيا - أماد ديالو يقود هجوم كوت ديفوار.. وسعيدو سيمبوري أساسي مع بوركينا 38 دقيقة | أمم إفريقيا
تقرير: أوسيمين هدد منتخب نيجيريا بالعودة إلى تركيا.. وتدخل مسؤولي الاتحاد 44 دقيقة | أمم إفريقيا
سكاي: تحديد موعد الكشف الطبي لـ سيمينيو مع مانشستر سيتي ساعة | ميركاتو
قبل السوبر الإسباني.. غياب لامين يامال عن تدريبات برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
كرة سلة – إلغاء مباراة بتروجت والزمالك لغياب سيارة الإسعاف.. واعتبار الأبيض فائزا ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520702/سكاي-جاري-أونيل-يخلف-روسنيور-في-ستراسبورج