أمم إفريقيا - بسبب مرض والدته.. أكور آدامز يترك معسكر منتخب نيجيريا

أعلن نادي إشبيلية خروج لاعبه أكور آدامز من معسكر منتخب نيجيريا بشكل مؤقت.

أكور أدامز النادي : إشبيلية نيجيريا

وكانت نيجيريا قد فازت على موزمبيق بأربعة أهداف دون مقابل في دور الـ 16 بمشاركة أدامز.

وخرج اللاعب من معسكر نيجيريا بشكل مؤقت للاطمئنان على والدته التي نقلت إلى المستشفى أمس الإثنين.

ومن المتوقع ان يعود آدامز لمعسكر نيجيريا قبل المباراة المقبلة في البطولة.

وسجل آدامز الهدف الرابع لمنتخب بلاده في المباراة بالدقيقة 75.

وشارك أكور في 4 مباريات في أمم إفريقيقا حتى الآن وتمكن من تسجيل هدفا وصناعة هدفين.

وتأهل منتخب نيجيريا إلى ربع نهائي أمم إفريقيا ليواجه الفائز من مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية.