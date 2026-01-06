قائمة ريال مدريد - غياب مبابي.. وعودة ترينت وهاوسن لخوض كأس السوبر الإسباني

الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 14:43

كتب : FilGoal

جونزالو جارسيا لاعب ريال مدريد ضد بيتيس

أعلن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد قائمة الفريق التي ستسافر إلى السعودية لخوض كأس السوبر الإسباني.

ويلعب ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر.

وشهدت القائمة غياب كيليان مبابي بسبب الإصابة، بينما عاد دين هاوسن بعد تعافيه.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: تيبو كورتوا - أندري لونين - فران جونزاليس.

الدفاع: داني كارباخال - دافيد ألابا - ترينت ألكسندر أرنولد - راؤول أسينسيو - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - فيرلان ميندي - دين هاوسن - دافيد خيمينيز.

الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس - تياجو بيتارش.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - جونزالو جارسيا - فرانكو ماستانتونو.

ويلعب الفائز من المباراة في النهائي ضد الفائز من نصف النهائي الآخر بين برشلونة وأتلتيك بلباو.

ريال مدريد كيليان مبابي كأس السوبر الإسباني
