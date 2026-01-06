لا جازيتا ديلو سبورت: انتقال كييزا لـ يوفنتوس يعتمد على مستقبل صلاح

الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 14:38

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فيديريكو كييزا - ليفربول

يسعى نادي يوفنتوس إلى التعاقد مع فيديريكو كييزا لاعب ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت فإن انتقال كييزا إلى يوفنتوس يعتمد في المقام الأول على مستقبل محمد صلاح مع ليفربول.

ووفقا للصحيفة فإن في حال رحيل صلاح سيكون من المستبعد انضمام اللاعب الإيطالي إلى البينكونيري مرة أخرى.

أخبار متعلقة:
رومانو: يوفنتوس يرغب في استعادة كييزا من ليفربول تقرير: جالاتاسراي ينافس يوفنتوس ويقدم عرضا لاستعارة فراتيزي رد فعل "الصقر" يوقف سلسلة انتصارات يوفنتوس ليتعادل مع ليتشي سباليتي: لا يوجد حائط صد متحرك في نابولي عكس يوفنتوس

ويعتبر مستقبل محمد صلاح غير مضمون حتى الآن مع ليفربول بعد المشاكل التي حدثت مع أرني سلوت المدير الفني للفريق قبل مغادرة المصري للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025.

وانضم كييزا صاحب الـ28 عاما لصفوف ليفربول في صيف 2024 قادما من يوفنتوس.

بدأ كييزا مسيرته مع نادي فيورنتينا، قبل الانتقال إلى يوفنتوس في صيف 2020 على سبيل الإعارة.

وحصل يوفنتوس على كييزا بشكل نهائي بعد سنتين، قبل أن ينتقل للريدز عام 2024.

ولعب كييزا هذا الموسم 20 مباراة في كافة البطولات مع ليفربول، وسجل خلالهم هدفين وصنع 3.

بدأ الدولي الإيطالي هذا الموسم 3 مباريات بشكل أساسي، فيما شارك في بقية المباريات كبديل.

وتوج كييزا مع يوفنتوس بكأس إيطاليا مرتين، والسوبر الإيطالي مرة.

كما فاز مع ليفربول بالدوري الإنجليزي الموسم المنقضي.

وتوج كييزا مع منتخب إيطاليا ببطولة يورو 2020، فيما شارك دوليا في 51 مباراة، سجل خلالهم 7 أهداف.

فيديريكو كييزا يوفنتوس ليفربول
نرشح لكم
الشرق الأوسط: لاعب أهلي جدة يزامل حجازي في نيوم ليكيب: بن يدر وقع على عقود انضمامه إلى الوداد خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يطلب ضم آماث نداو لاعب الملعب التونسي سبورت: برشلونة يدرس ضم جوريتسكا خبر في الجول - حرس الحدود يتمم تعاقده مع التونسي عزيز عبيد هزم إنتر.. رومانو: برشلونة يتوصل لاتفاق مع الهلال لاستعارة كانسيلو رومانو: برشلونة يتقدم بعرض إلى الهلال من أجل كانسيلو رومانو: يوفنتوس يرغب في استعادة كييزا من ليفربول
أخر الأخبار
مؤتمر جارسيا: أتعلم من تير شتيجن وتشيزني.. وبلباو قوي في الهجوم 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
كومان جاهز لمواجهة القادسية 9 دقيقة | سعودي في الجول
مؤتمر فليك: علينا أن نعمل على ضم كانسيلو.. ونريد التتويج بالسوبر الإسباني 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل أمم إفريقيا - مازة ومحرز يقودان الجزائر.. وثنائي في هجوم الكونغو الديمقراطية 29 دقيقة | أمم إفريقيا
زيادة الجوائز المالية للسوبر الإسباني 36 دقيقة | الدوري الإسباني
سكاي: جاري أونيل يخلف روسنيور في ستراسبورج 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
الشرق الأوسط: لاعب أهلي جدة يزامل حجازي في نيوم 56 دقيقة | ميركاتو
أمم إفريقيا - بسبب مرض والدته.. أكور آدامز يترك معسكر منتخب نيجيريا 57 دقيقة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520692/لا-جازيتا-ديلو-سبورت-انتقال-كييزا-لـ-يوفنتوس-يعتمد-على-مستقبل-صلاح