لا جازيتا ديلو سبورت: انتقال كييزا لـ يوفنتوس يعتمد على مستقبل صلاح

يسعى نادي يوفنتوس إلى التعاقد مع فيديريكو كييزا لاعب ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت فإن انتقال كييزا إلى يوفنتوس يعتمد في المقام الأول على مستقبل محمد صلاح مع ليفربول.

ووفقا للصحيفة فإن في حال رحيل صلاح سيكون من المستبعد انضمام اللاعب الإيطالي إلى البينكونيري مرة أخرى.

ويعتبر مستقبل محمد صلاح غير مضمون حتى الآن مع ليفربول بعد المشاكل التي حدثت مع أرني سلوت المدير الفني للفريق قبل مغادرة المصري للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025.

وانضم كييزا صاحب الـ28 عاما لصفوف ليفربول في صيف 2024 قادما من يوفنتوس.

بدأ كييزا مسيرته مع نادي فيورنتينا، قبل الانتقال إلى يوفنتوس في صيف 2020 على سبيل الإعارة.

وحصل يوفنتوس على كييزا بشكل نهائي بعد سنتين، قبل أن ينتقل للريدز عام 2024.

ولعب كييزا هذا الموسم 20 مباراة في كافة البطولات مع ليفربول، وسجل خلالهم هدفين وصنع 3.

بدأ الدولي الإيطالي هذا الموسم 3 مباريات بشكل أساسي، فيما شارك في بقية المباريات كبديل.

وتوج كييزا مع يوفنتوس بكأس إيطاليا مرتين، والسوبر الإيطالي مرة.

كما فاز مع ليفربول بالدوري الإنجليزي الموسم المنقضي.

وتوج كييزا مع منتخب إيطاليا ببطولة يورو 2020، فيما شارك دوليا في 51 مباراة، سجل خلالهم 7 أهداف.