خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يطلب ضم آماث نداو لاعب الملعب التونسي
الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 14:34
كتب : عمرو نبيل
تقدم سيراميكا كليوباترا بطلب لفريق الملعب التونسي لضم لاعبه آماث نداو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
أماث نداو
النادي : الملعب التونسي
وعلم FilGoal.com أن سيراميكا كليوباترا استفسر عن ضم اللاعب وينتظر رد إدارة الفريق التونسي للبدء في التفاوض حول الأمور المالية.
اللاعب السنغالي صاحب الـ 23 عاما يلعب في مركز لاعب الوسط.
وانضم نداو للملعب المالي في يناير 2024 قادما من جينيراسيون فوت السنغالي.
وشارك نداو خلال الموسم الحالي في 14 مباراة مع الملعب التونسي بين الدوري وكأس الكونفدرالية.
وبشكل عام لعب نداو 58 مباراة بقميص الملعب التونسي وتمكن من صنع هدفا وحيدا.
ويتصدر سيراميكا كليوباترا حاليا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بقارق 3 نقاط عن بيراميدز أقرب ملاحقيه.
