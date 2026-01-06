تقرير: إنتر يقرر عدم ضم أي لاعب بعد فشل صفقة كانسيلو

قرر نادي إنتر عدم ضم لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية عقب فشل ضم جواو كانسيلو ظهير الهلال السعودي.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت فإن إنتر لن يضم لاعبا لتعويض عدم ضم جواو كانسيلو الذي اختار الانتقال إلى برشلونة.

ويعاني إنتر في هذا المركز نظرا لإصابة دينزل دومفريس إذ سيعود في شهر مارس المقبل، ويبقى فقط لويس هنريكي وماتيو دارميان الذي لم يصل لأتم جاهزيته.

وكان إنتر توصل بالفعل إلى اتفاق مع الهلال لاستعارة كانسيلو، لكن اللاعب كان يفضل انتظار برشلونة للانضمام له.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي المختص بالانتقالات، فإن برشلونة اتفق مع الهلال لاستعارة كانسيلو لمدة 6 أشهر.

وسيتحمل النادي الكتالوني 4 ملايين يورو من راتب اللاعب البرتغالي.

وبذلك اقترب كانسيلو من العودة إلى برشلونة مجددا، بعدما لعب في صفوفه لمدة موسم معارا من مانشستر سيتي في 2023-2024.

وتعاقد الهلال مع كانسيلو صاحب الـ31 عاما، في انتقالات صيف 2024 قادما من صفوف مانشستر سيتي.

ولعب الدولي البرتغالي الموسم الحالي 6 مباريات سجل خلالهم هدفا واحدا وصنع هدفين.

ومثل كانسيلو خلال مسيرته أندية بنفيكا، وفالنسيا، وإنتر، ويوفنتوس، ومانشستر سيتي، وبرشلونة،وبايرن ميونيخ.