أمم إفريقيا - تأكد غياب تريزيجيه عن ربع النهائي

أوضح محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر استحالة لحاق محمود حسن "تريزيجيه" بمباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا السبت المقبل.

وأصيب تريزيجيه بتمزق في أربطة الكاحل خلال مباراة بنين في ثمن النهائي.

وقال مراد عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "من المستحيل أن يلحق تريزيجيه بمباراة ربع النهائي، ونأمل لحاقه بالمباريات المتبقية".

وأضاف "سيتم تأهيل تريزيجيه في الأيام المقبلة، ونتمنى أن يتعافى سريعا".

ويلعب منتخب مصر ضد الفائز من لقاء كوت ديفوار وبوركينا فاسو في ربع النهائي.

تقام مواجهة مصر أمام الفائز من كوت ديفوار وبوركينا فاسو يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب أدرار بمدينة أجادير المغربية المواجهة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويعلق على المباراة علي محمد علي.