أس: تأكد غياب مبابي عن السوبر الإسباني

تأكد غياب كيليان مبابي نجم ريال مدريد عن السوبر الإسباني، وفقا لجريدة أس.

ويقام كأس السوبر الإسباني في السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكر التقرير أن ريال مدريد قرر أن يخضع مبابي لعلاج تحفظي من أجل منحه فرصة للتعافي بشكل كامل.

ولم يحدد النادي الملكي موعد محدد لعودة هداف الفريق.

ويرغب ريال مدريد في أن يعود مبابي لكامل لياقته قبل المشاركة في المباريات.

قبل أيام، أعلن ريال مدريد تعرض لاعبه كيليان مبابي لإصابة في الركبة.

وخضع اللاعب لأشعة رنين مغناطيسي كشفت عن إصابته بالتواء في الركبة اليسرى.

وفقا لصحيفة ليكيب فإن الإصابة ستبعد مبابي عن الملاعب لمدة 3 أسابيع أو أكثر.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة مع أتلتيك بلباو في نصف النهائي، بينما يلعب ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في نصف النهائي الآخر.

وأعلنت لجنة الحكام الإسبانية تعيين الحكم خوسي لويس مونويرا لإدارة مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني.

وكان مونويرا قد أدار نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة.

وسيلعب الفائز من كل مباراة في نهائي البطولة الذي سيديره مونويرا.

وكان برشلونة قد توج بلقب كأس السوبر الإسباني خلال الموسم الماضي بعد الفوز على ريال مدريد في النهائي.

