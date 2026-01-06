سبورت: برشلونة يدرس ضم جوريتسكا

يدرس نادي برشلونة التعاقد مع ليون جوريتسكا لاعب بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة سبورت، فإن برشلونة يدرس ضم ليون جوريتسكا في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده الصيف المقبل.

ووفقا للصحيفة فإن اللاعب رفض تجديد عقده مع بايرن ميونيخ ويفضل الانتظار حتى نهاية الموسم.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 30 عاما، 23 مباراة ولم يسجل أو يصنع أي هدف بواقع 1108 دقيقة في جميع البطولات.

وكان جوريتسكا قد انتقل إلى بايرن ميونيخ في صيف 2018 قادما من شالكة دون مقابل بعد انتهاء عقده.

وسبق وأن تدرب جوريتسكا تحت قيادة هانز فليك المدرب الحالي لبرشلونة خلال فترة تواجدهما في النادي البافاري.

ويصب برشلونة تركيزه على الصفقات المجانية أو الإعارات مع أحقية الشراء أو الجافة بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه أتلتيك بلباو في المباراة التي ستجمعهما في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني غدا الأربعاء.