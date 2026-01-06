خوسي لويس مونويرا يقود نهائي كأس السوبر الإسباني

الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 13:38

خوسيه لويس مونويرا مونتيرو

أعلنت لجنة الحكام الإسبانية تعيين الحكم خوسي لويس مونويرا لإدارة مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويقام كأس السوبر الإسباني في السعودية.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة مع أتلتيك بلباو في نصف النهائي، بينما يلعب ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في نصف النهائي الآخر.

وكان مونويرا قد أدار نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة.

وسيلعب الفائز من كل مباراة في نهائي البطولة الذي سيديره مونويرا.

وكان برشلونة قد توج بلقب كأس السوبر الإسباني خلال الموسم الماضي بعد الفوز على ريال مدريد في النهائي.

مونويرا أثار الجدل عند بكائه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي كأس الملك بالموسم الماضي بسبب الهجوم المستمر من قناة ريال مدريد على الحكام.

كما قام مونويرا بطرد جود بيلينجهام خلال الموسم الماضي بسبب كلمة قالها اللاعب الإنجليزي أثارت الجدل حول كونها عادية في إنجلترا وتعتبر كإهانة في إسبانيا.

كأس السوبر الإسباني خوسي لويس مونويرا ريال مدريد برشلونة
