أمم إفريقيا – قائد نيجيريا: خلاف لوكمان وأوسيمين لم يسبب شرخا في غرفة الملابس

أوضح ويلفريد نديدي قائد منتخب نيجيريا أن الخلاف الذي حدث بين أديمولا لوكمان وفيكتور أوسيمين لم يسبب شرخا في غرفة الملابس.

وحدث خلاف بين الثنائي أثناء مباراة موزمبيق في دور الـ 16 من أمم إفريقيا والتي أقيمت الاثنين الماضي.

وقال نديدي للصحفيين: "لا يوجد شرخ داخل غرفة الملابس بعد الخلاف بين أديمولا لوكمان وفيكتور أوسيمين".

وأضاف "الأمر كان مجرد عقلية تنافسية لأننا كنا نريد المزيد في مباراة موزمبيق".

وأنهى حديثه قائلا: "عندما يريد شخصان الأمر بشدة يحدث مثل هذا الخلاف، بالطبع تحدثنا عنه في غرفة الملابس وكل شيء على ما يرام".

وسحق منتخب نيجيريا خصمه موزمبيق بأربعة أهداف دون رد في مباراة دور الـ 16 ليحقق السوبر إيجلز النتيجة الأكبر في البطولة حتى الآن.

وينتظر منتخب نيجيريا الفائز من مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية لمواجهته في دور ربع النهائي.