أمم إفريقيا – مدرب بنين: مصر تستحق الفوز.. وجودتنا الفردية أقل

الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 12:43

كتب : FilGoal

جيرنوت رور

شدد جيرنوت رور المدير الفني لمنتخب بنين على أن مصر تستحق الفوز على فريقه.

وتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، وذلك بعدما تغلب على بنين في دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال المدرب الألماني للصحفيين: "مباراتنا مع مصر كانت قتالا ومعركة حقيقية، المباراة كانت صعبة على الفريقين وقدما كرة قدم جيدة".

وأضاف "لا نملك نفس المستوى الفردي مثل مصر، خاصة أن أفضل مهاجم في فريقنا ستيف مونييه كان غائبا، كان سيساعدنا كثيرا في مباراة كهذه وفي الكرات الهوائية".

وأنهى حديثه قائلا: "أنا فخور باللاعبين وبروحهم القتالية وهذا أمر إيجابي لمستقبلنا، لكن منتخب مصر يستحق الفوز".

وفاز منتخب مصر على بنين في المباراة التي وصلت للوقت الإضافي، وأقيمت بملعب أدرار في أكادير.

ليلعب منتخب مصر في ربع النهائي يوم السبت المقبل ضد الفائز من كوت ديفوار وبوركينا فاسو.

بنين مصر أمم إفريقيا جيرنوت رور
