أمم إفريقيا - طاقم تحكيم مصري يدير لقاء الجزائر والكونغو الديمقراطية

الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 12:40

كتب : FilGoal

محمد معروف

يدير طاقم تحكيم مصري مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2025.

ويلتقي الجزائر مع الكونغو يوم الثلاثاء المقبل في السادسة مساءً على ملعب مولاي حسن في الرباط.

ولأول مرة سيدير طاقم مصري كامل مباراة في النسخة الحالية من أمم إفريقيا.

منذ يومين كشف موقع dzfoot الجزائري أسماء طاقم التحكيم، قبل أن يؤكد كاف الأسماء بشكل رسمي.

سيكون طاقم التحكيم كالآتي:

محمد معروف حكم ساحة

أحمد حسام طه حكم مساعد

محمود أبو الرجال حكم مساعد

أمين عمر حكم رابع

محمود عاشور حكم تقنية فيديو

حسام عزب حكم فيديو مساعد

Image

وستكون تلك ثاني مباراة لمعروف في أمم إفريقيا 2025 بعدما أدار معروف مباراة بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية.

فيما أدار أمين عمر مباراتي الكاميرون ضد الجابون، وبوركينا فاسو ضد السودان في مرحلة المجموعات.

وتواجد محمود عاشور حكم تقنية فيديو من قبل في مباراة السنغال ضد الكونغو الديمقراطية ومالي ضد جزر القمر.

