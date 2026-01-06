أمم إفريقيا – لاعب نيجيريا: أهدي هدفي في موزمبيق لوالدتي بعد دخولها للمستشفى

أهدى أكور آدمز لاعب منتخب نيجيريا هدفه في موزمبيق لوالدته بعد دخولها للمستشفى.

وسحق منتخب نيجيريا خصمه موزمبيق بأربعة أهداف دون رد في مباراة دور الـ 16 ليحقق السوبر إيجلز النتيجة الأكبر في البطولة حتى الآن.

وقال آدمز للصحفيين: "سجلت هدفي الأول في كأس أمم إفريقيا بعد انتظار الكثير منكم ذلك، هذا الهدف أهديه إلى والدتي التي كانت من المفترض أن تكون في الملعب، لكنها دخلت إلى المستشفى وأصبحت أفضل كثيرا الآن".

وانتظرنا 36 مباراة حتى يكسر أي فريق النتيجة الأكبر التي تحققت في المباراة السادسة خلال بطولة أمم إفريقيا 2025.

وانتصر منتخب السنغال وقتها على بوتسوانا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات، ولم يتمكن أي فريق آخر من كسر هذا العدد من الأهداف لكن أقصى ما حدث هو معادلة نتيجة السنغال.

حتى جاء منتخب نيجيريا وحقق انتصارا كبيرا على خصمه موزمبيق.

وينتظر منتخب نيجيريا الفائز من مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية لمواجهته في دور ربع النهائي.