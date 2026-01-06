أمم إفريقيا – مدرب نيجيريا: لن أخبر أحدا بما حدث بين لوكمان وأوسيمين

رفض إريك شيل المدير الفني لمنتخب نيجيريا الكشف عما حدث بين أديمولا لوكمان وفيكتور أوسيمين ثنائي الفريق.

وحدث خلاف بين أوسيمين ولوكمان أثناء مباراة موزمبيق في دور الـ 16 من أمم إفريقيا والتي أقيمت الاثنين الماضي.

وقال المدرب المالي خلال المؤتمر الصحفي: "ما حدث بين أديمولا لوكمان وفيكتور أوسيمين في الملعب سيبقى داخل المجموعة وسأحتفظ به لنفسي ولا أحتاج إلى إخبار أي أحد بما حدث".

وأضاف "سعيد بالفوز بأربعة أهداف، لكن في الحقيقة لم نفعل شيئا استثنائيا، انتصرنا في مباراة واحدة فقط، وعلينا ألا نقع في فخ الرضا عن أنفسنا".

وشدد "إذا أردنا أن نكون طموحين فعلينا أن نواصل التحسن ونحافظ على هذه الجودة".

وواصل "مهمتي الآن هي إبقاء اللاعبين في غاية التركيز خلال الحصص التدريبية وعلى مستوى السلوك".

وأنهى حديثه قائلا: "التحدي المقبل هو الاختبار الحقيقي، يجب أن نبقى في كامل جاهزيتنا".

وسحق منتخب نيجيريا خصمه موزمبيق بأربعة أهداف دون رد في مباراة دور الـ 16 ليحقق السوبر إيجلز النتيجة الأكبر في البطولة حتى الآن.

وينتظر منتخب نيجيريا الفائز من مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية لمواجهته في دور ربع النهائي.