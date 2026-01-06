أمم إفريقيا – مدرب نيجيريا: لن أخبر أحدا بما حدث بين لوكمان وأوسيمين

الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 11:47

كتب : FilGoal

إريك شيل مدرب منتخب نيجيريا

رفض إريك شيل المدير الفني لمنتخب نيجيريا الكشف عما حدث بين أديمولا لوكمان وفيكتور أوسيمين ثنائي الفريق.

وحدث خلاف بين أوسيمين ولوكمان أثناء مباراة موزمبيق في دور الـ 16 من أمم إفريقيا والتي أقيمت الاثنين الماضي.

وقال المدرب المالي خلال المؤتمر الصحفي: "ما حدث بين أديمولا لوكمان وفيكتور أوسيمين في الملعب سيبقى داخل المجموعة وسأحتفظ به لنفسي ولا أحتاج إلى إخبار أي أحد بما حدث".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا – لوكمان يتحدث عن خلافه مع أوسيمين أمم إفريقيا – حسام حسن: هدف صلاح في بنين تتويجا لمجهوده أمم إفريقيا – زيزو: سأتولى مبادرة بشراء التذاكر لجمهور المغرب من أجل تشجيعنا أمم إفريقيا – لوكمان: لا يهمنا من سنواجه في ربع النهائي

وأضاف "سعيد بالفوز بأربعة أهداف، لكن في الحقيقة لم نفعل شيئا استثنائيا، انتصرنا في مباراة واحدة فقط، وعلينا ألا نقع في فخ الرضا عن أنفسنا".

وشدد "إذا أردنا أن نكون طموحين فعلينا أن نواصل التحسن ونحافظ على هذه الجودة".

وواصل "مهمتي الآن هي إبقاء اللاعبين في غاية التركيز خلال الحصص التدريبية وعلى مستوى السلوك".

وأنهى حديثه قائلا: "التحدي المقبل هو الاختبار الحقيقي، يجب أن نبقى في كامل جاهزيتنا".

وسحق منتخب نيجيريا خصمه موزمبيق بأربعة أهداف دون رد في مباراة دور الـ 16 ليحقق السوبر إيجلز النتيجة الأكبر في البطولة حتى الآن.

وينتظر منتخب نيجيريا الفائز من مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية لمواجهته في دور ربع النهائي.

أمم إفريقيا إريك شيل نيجيريا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - تأكد غياب تريزيجيه عن ربع النهائي أمم إفريقيا – قائد نيجيريا: خلاف لوكمان وأوسيمين لم يسبب شرخا في غرفة الملابس أمم إفريقيا – مدرب بنين: مصر تستحق الفوز.. وجودتنا الفردية أقل أمم إفريقيا - طاقم تحكيم مصري يدير لقاء الجزائر والكونغو الديمقراطية أمم إفريقيا – لاعب نيجيريا: أهدي هدفي في موزمبيق لوالدتي بعد دخولها للمستشفى أمم إفريقيا – لوكمان يتحدث عن خلافه مع أوسيمين مواعيد مباريات الثلاثاء 6 يناير - ختام ثمن نهائي أمم إفريقيا.. والدوري الإنجليزي أمم إفريقيا – حسام حسن: هدف صلاح في بنين تتويجا لمجهوده
أخر الأخبار
يامال: المسجد يمنحنا كمسلمين سلاما أكبر 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة ريال مدريد - غياب مبابي.. وعودة ترينت وهاوسن لخوض كأس السوبر الإسباني 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليكيب: بن يدر وقع على عقود انضمامه إلى الوداد 46 دقيقة | ميركاتو
لا جازيتا ديلو سبورت: انتقال كييزا لـ يوفنتوس يعتمد على مستقبل صلاح 50 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يطلب ضم آماث نداو لاعب الملعب التونسي 54 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: إنتر يقرر عدم ضم أي لاعب بعد فشل صفقة كانسيلو ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - تأكد غياب تريزيجيه عن ربع النهائي ساعة | أمم إفريقيا
أس: تأكد غياب مبابي عن السوبر الإسباني ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520679/أمم-إفريقيا-مدرب-نيجيريا-لن-أخبر-أحدا-بما-حدث-بين-لوكمان-وأوسيمين