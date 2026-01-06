البليهي يعيش أيامه الأخيرة مع الهلال بعد خروجه من حسابات إنزاجي

خرج علي البليهي مدافع فريق الهلال من خيارات مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي فيما تبقّى من الموسم الجاري، وفقًا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن البليهي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، طلب الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بحثًا عن مشاركة أكبر.

وذلك من أجل دعم فرصه في الانضمام إلى المنتخب السعودي قبل كأس العالم 2026 الصيف المقبل.

وكان اللاعب يراهن على زيادة دقائق لعبه مع غياب زميله السنغالي كاليدو كوليبالي لانشغاله مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا الجارية حاليًا في المغرب، إلا أن إنزاجي اتجه إلى حلول أخرى في قلب الدفاع، أبرزها إشراك البرتغالي روبن نيفيز لاعب الوسط، ومتعب الحربي الظهير الأيسر بدلًا منه.

وأشار التقرير إلى وجود اهتمام من عدة أندية في الدوري السعودي باللاعب البالغ من العمر 36 عاما.

فيما كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن مفاوضات نادي الشباب السعودي لضم علي البليهي مدافع الهلال.

على أن تتضح وجهته خلال الأيام المقبلة من فترة الانتقالات الشتوية.

يُذكر أن آخر ظهور للبليهي كان في مواجهة الشارقة ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة 22 ديسمبر الماضي، قبل أن يغيب عن التشكيل الأساسي ودكة البدلاء في المباريات الـ3 الأخيرة بالدوري أمام الخليج والخلود وضمك.

وخلال 8 مواسم ونصف الموسم بقميص الهلال، خاض اللاعب 263 مباراة سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 3 أهداف.

وأسهم البليهي في تحقيق 5 ألقاب للدوري، و3 بطولات لكأس الملك، و3 للسوبر السعودي، إضافة إلى لقبين في دوري أبطال آسيا.