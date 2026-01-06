سيلتك يعلن تعيين مارتن أونيل كمدرب مؤقت

الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 11:32

كتب : FilGoal

مارتن أونيل

أعلن نادي سيلتك الاسكتلندي تعيين مارتن أونيل كمدير فني مؤقت حتى نهاية الموسم.

وذلك خلفا للفرنسي ويلفريد نانسي الذي أقيل بعد 33 يوما فقط من تعيينه.

سيعود مارتن أونيل إلى نادي سيلتك حتى نهاية الموسم، في ولايته الثانية كمدرب مؤقت للفريق.

وقال أونيل في تصريحات لموقع النادي: "أنا سعيد للغاية، بل ومتشرف جدًا، بأن تتم دعوتي للعودة لتدريب الفريق مرة أخرى، وأتطلع للعودة إلى العمل مع اللاعبين".

وأضاف "أعلم أننا كنا جميعًا نأمل أن تسير الأمور بشكل مختلف تحت قيادة ويلفريد نانسي".

وأتم "أتمنى له كل التوفيق في كل ما يفعله في كرة القدم. إنه رجل رائع، وأنا واثق بأنه سيحقق النجاح مجددًا".

Image

وأعلن نادي سيلتك يوم الاثنين إقالة مدربه الفرنسي ويلفريد نانسي، بعد 33 يوما فقط من تعيينه.

في الثالث من ديسمبر أعلن النادي الاسكتلندي تعيين البالغ من العمر 48 عاما بعقد لمدة عامين ونصف.

وتقدمت إدارة النادي بالشكر لنانسي على جهوده خلال فترة عمله، متمنية له ولعائلته كل التوفيق في المستقبل.

كما أكد النادي أن مساعدين نانسي، كوامي أمبادو، وجول جيجين، وماكسيم شالييه، سيغادرون النادي أيضًا.

وقاد ويلفريد الفريق في 8 مباريات فقط، لم يحقق فيها الفوز سوى في مباراتين.

ولم يسبق لأي مدرب غيره أن يخسر مبارياته الـ4 الأولى مع سيلتك.

Image

وتعاقد نانسي مع سيلتك قادما من نادي كولومبوس كرو الأمريكي.

فقد فاز نانسي بكأس الدوري الأمريكي وكأس الدوريات وتم اختياره كأفضل مدرب في الدوري الأمريكي في عام 2024.

مارتن أونيل سيلتك
