إيقاف مدافع أهلي جدة لمباراتين

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف علي مجرشي ظهير أيمن أهلي جدة لمباراتين.

فضلا عن تغريمه 20 ألف ريال، على خلفية طرده أمام النصر، الجمعة الماضي، خلال الدقائق الأخيرة من قمة الجولة الـ 13 من الدوري السعودي.

وفقا لجريدة الرياضية السعودية، أشارت اللجنة، عبر نص القرار الذي أعلنته، إلى ارتكاب مجرشي مخالفة السلوك المشين تجاه لاعب الفريق المنافس، وفقًا لما ورد في تقرير حكم المباراة.

ولفتت إلى ثبوت مخالفة اللاعب للمادة (48-1-2) من لائحة الانضباط والأخلاق، ما أوجب معاقبته بالإيقاف مباراتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها مع الفريق الأول.

وتشمل العقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة، الذي ترتب على نيله بطاقة حمراء خلال اللقاء.

وتضمن القرار، الذي أكدت اللجنة غير قابليته للاستئناف، إلزام مجرشي بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألفًا لحساب الاتحاد السعودي.

وانتهت تلك المباراة بفوز صاحب الضيافة 3ـ2.

وإلى جانب لاعب أهلي جدة، وقعت لجنة الانضباط والأخلاق العقوبة ذاتها على الغيني، ألفا سيميدو، لاعب وسط الفيحاء، لارتكابه المخالفة عينها أمام الخلود وطرده في المباراة التي جرت السبت لحساب الجولة الـ 13.

في المقابل، اكتفت بعقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة على ماجد كنبة، لاعب وسط الخليج، وتغريمه 10 آلاف، بسبب سلوك اللعب العنيف تجاه لاعب الفريق المنافس الذي أدى إلى طرده خلال لقاء فريقه مع النجمة، الجمعة، ضمن الجولة ذاتها.