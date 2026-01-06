خبر في الجول - حرس الحدود يتمم تعاقده مع التونسي عزيز عبيد

أتم حرس الحدود تعاقده مع عزيز عبيد لاعب اتحاد المنستير السابق.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب وقع لحرس الحدود في صفقة فسخ تعاقده مع الفريق التونسي.

اللاعب حضر إلى القاهرة مساء أمس الإثنين برفقة وكيله عماد حمدي قبل توقيع العقود مع حرس الحدود.

وكان عبيد قد انضم لاتحاد المنستير في شهر يناير الماضي قادما من أولمبيك بيجايا.

وشارك عبيد صاحب الـ 22 عاما في 6 مباريات منذ بداية الموسم الحالي بقميص اتحاد المنستير ولم يسجل أو يصنع خلالهم.

وسبق لعبيد المشاركة مع منتخب تونس للشباب في 7 مباريات سابقة وشارك في كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما والتي أقيمت في 2023.

ويحتل حرس الحدود حاليا المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة.

ويستعد الفريق لمواجهة سموحة يوم 8 يناير المقبل في دور الـ 16 من كأس مصر.