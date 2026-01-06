أمم إفريقيا – لوكمان يتحدث عن خلافه مع أوسيمين

تحدث أديمولا لوكمان لاعب نيجيريا عن الخلاف الذي حدث مع زميله فيكتور أوسيمين.

وحدث خلاف بين الثنائي أثناء مباراة موزمبيق في دور الـ 16 من أمم إفريقيا والتي أقيمت الاثنين الماضي.

وقال لوكمان خلال المؤتمر الصحفي: "الخلاف مع فيكتور أوسيمين؟ هو مهاجم من الطراز الرفيع والنجم الأول للفريق وأعتبره أخي".

وتابع "أوسيمين يمثل عنصرا حيويا بالنسبة لنا، لحظات كهذه تحدث، لكنها لا تغير تماسكنا واتحادنا".

وأضاف "أنا ألعب من أجل الشعار وزملائي، لا يهمني سواء مررت تمريرة حاسمة أو سجلت لأن الفريق يأتي أولا".

وواصل "حماس أوسيمين هو ما يدفعنا، نفهم بعضنا البعض ونواصل الدفع للأمام".

وأنهى حديثه قائلا: "نحافظ على هدوئنا ونركز على المباراة المقبلة".

وسحق منتخب نيجيريا خصمه موزمبيق بأربعة أهداف دون رد في مباراة دور الـ 16 ليحقق السوبر إيجلز النتيجة الأكبر في البطولة حتى الآن.

وينتظر منتخب نيجيريا الفائز من مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية لمواجهته في دور ربع النهائي.