تقرير: سلوت مهدد بالإقالة

أصبح أرني سلوت المدير الفني لليفربول تحت تهديد الإقالة لعدة أسباب.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وبحسب موقع "أنفيلد ووتش" فإن أرني سلوت مهدد بالإقالة لسوء النتائج بالإضافة إلى خلافات مع ريتشارد هيوز المدير الرياضي للنادي.

ووفقا للموقع فإن هيوز طلب من سلوت الاعتماد أكثر على ريو نجوموها وبعض لاعبي الأكاديمية على غرار يورجن كلوب المدرب السابق للفريق.

وذكر الموقع أن الهولندي رفض طلب هيوز بل وأراد رحيل نجوموها على سبيل الإعارة في الصيف الماضي وهذا ما أدى إلى وجود خلاف بينهما.

وتعادل ليفربول في المباراتين الأخيرتين مع ليدز يونايتد بدون أهداف ثم مع فولام بهدفين لكل فريق، رغم أن النتائج كانت قد تحسنت في الفترة الماضية.

واقتحم ليفربول المربع الذهبي برصيد 34 نقطة، بعدما كان في مراكز متأخرة في جدول ترتيب بريميرليج.

ويتواجد محمد صلاح نجم ليفربول رفقة منتخب مصر لخوض بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، لكن هل سيتدرب مرة أخرى تحت قيادة سلوت عندما يعود مجددا للفريق.

وكان هناك بعض المشاكل بين سلوت وصلاح قبل أن يغادر ليشترك في أمم إفريقيا، إلا أن الأجواء بينهما أصبحت أفضل قبل المغادرة.