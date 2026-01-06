مواعيد مباريات الثلاثاء 6 يناير - ختام ثمن نهائي أمم إفريقيا.. والدوري الإنجليزي
الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 10:41
كتب : FilGoal
يختتم اليوم دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 والمقامة في المغرب.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 6 يناير 2025.
كأس أمم إفريقيا
الجزائر × الكونغو الديمقراطية.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.
كوت ديفوار × بوركينا فاسو.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 2.
الدوري الإنجليزي
وست هام × نوتنجهام فورست.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإيطالي
بيزا × كومو.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
ليتشي × روما.. 7:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
ساسولو × يوفنتوس.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي
كأس عاصمة مصر
إنبي × سيراميكا كليوباترا.. 5:00 مساء - أون سبورت 2.
الجونة × بتروجت.. 5:00 مساء - أون سبورت 1.
الاتحاد السكندري × زد.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.
كأس الرابطة البرتغالية
سبورتنج لشبونة × فيتوريا جيماريش.. 10:00 مساء - أون سبورت 1.
كأس السوبر التركي
فنربخشة × سامسونسبور.. 7:30 مساء - أون سبورت 2.
