مواعيد مباريات الثلاثاء 6 يناير - ختام ثمن نهائي أمم إفريقيا.. والدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 10:41

كتب : FilGoal

الجزائر ضد غينيا الاستوائية

يختتم اليوم دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 والمقامة في المغرب.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 6 يناير 2025.

كأس أمم إفريقيا

الجزائر × الكونغو الديمقراطية.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.

كوت ديفوار × بوركينا فاسو.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 2.

الدوري الإنجليزي

وست هام × نوتنجهام فورست.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

بيزا × كومو.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

ليتشي × روما.. 7:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

ساسولو × يوفنتوس.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي

كأس عاصمة مصر

إنبي × سيراميكا كليوباترا.. 5:00 مساء - أون سبورت 2.

الجونة × بتروجت.. 5:00 مساء - أون سبورت 1.

الاتحاد السكندري × زد.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.

كأس الرابطة البرتغالية

سبورتنج لشبونة × فيتوريا جيماريش.. 10:00 مساء - أون سبورت 1.

كأس السوبر التركي

فنربخشة × سامسونسبور.. 7:30 مساء - أون سبورت 2.

أمم إفريقيا الدوري الإنجليزي كأس عاصمة مصر مواعيد مباريات الثلاثاء
