أمم إفريقيا – حسام حسن: هدف صلاح في بنين تتويجا لمجهوده

الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 00:39

كتب : FilGoal

محمد صلاح أمام بنين مع منتخب مصر

يرى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أن هدف محمد صلاح في بنين تتويجا لمجهوده.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وسجل صلاح هدف مصر الثالث في بنين في المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة 3-1 في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية بعدما وصلت للوقت الإضافي.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي: "محمد صلاح يستحق الهدف الذي سجله وكان تتويجا لمجهوده الكبير".

وأضاف "يجب أن يظهر الكبير في التوقيت المناسب، وفي كأس الأمم الإفريقية يجب أن يظهر منتخب مصر بتاريخه الكبير ويؤكد أنه الكبير ليس بالتاريخ فقط بل بالأداء والنتائج".

وأتم تصريحاته "لعبنا بشكل مميز وبأعلى مستوى أمام بنين وأوجه التحية للاعبي منتخب مصر، ولكن يوجد الأفضل لنقدمه".

وتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، وذلك بعدما تغلب على بنين في دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفاز منتخب مصر على بنين في المباراة التي وصلت للوقت الإضافي، وأقيمت بملعب أدرار في أكادير.

ليلعب منتخب مصر في ربع النهائي يوم السبت المقبل ضد الفائز من كوت ديفوار وبوركينا فاسو.

منتخب مصر محمد صلاح حسام حسن كأس الأمم الإفريقية
/articles/520670/أمم-إفريقيا-حسام-حسن-هدف-صلاح-في-بنين-تتويجا-لمجهوده