هزم إنتر.. رومانو: برشلونة يتوصل لاتفاق مع الهلال لاستعارة كانسيلو

توصل نادي برشلونة إلى اتفاق مع نظيره الهلال لاستعارة جواو كانسيلو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وارتبط اسم كانسيلو خلال الفترة الأخيرة بالانضمام إلى إنتر أو برشلونة.

وكان إنتر توصل بالفعل إلى اتفاق مع الهلال لاستعارة كانسيلو، لكن اللاعب كان يفضل انتظار برشلونة للانضمام له.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي المختص بالانتقالات، فإن برشلونة اتفق مع الهلال لاستعارة كانسيلو لمدة 6 أشهر.

وسيتحمل النادي الكتالوني 4 ملايين يورو من راتب اللاعب البرتغالي.

وبذلك اقترب كانسيلو من العودة إلى برشلونة مجددا، بعدما لعب في صفوفه لمدة موسم معارا من مانشستر سيتي في 2023-2024.

وتعاقد الهلال مع كانسيلو صاحب الـ31 عاما، في انتقالات صيف 2024 قادما من صفوف مانشستر سيتي.

ولعب الدولي البرتغالي الموسم الحالي 6 مباريات سجل خلالهم هدفا واحدا وصنع هدفين.

ولعب كانسيلو خلال مسيرته لأندية بنفيكا، وفالنسيا، وإنتر، ويوفنتوس، ومانشستر سيتي، وبرشلونة،وبايرن ميونيخ.