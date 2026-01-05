الأكبر

الإثنين، 05 يناير 2026 - 23:34

كتب : محمد رؤوف

نيجيريا

انتظرنا 36 مباراة حتى يكسر أي فريق النتيجة الأكبر التي تحققت في المباراة السادسة خلال بطولة أمم إفريقيا 2025.

وانتصر منتخب السنغال وقتها على بوتسوانا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات، ولم يتمكن أي فريق آخر من كسر هذا العدد من الأهداف لكن أقصى ما حدث هو معادلة نتيجة السنغال.

حتى جاء منتخب نيجيريا وسحق خصمه موزمبيق بأربعة أهداف دون رد في مباراة دور الـ 16 ليحقق السوبر إيجلز النتيجة الأكبر في البطولة حتى الآن.

وسجل فيكتور أوسيمين (2) وأديمولا لوكمان وأكور آدمز أهداف نيجيريا.

وينتظر منتخب نيجيريا الفائز من مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية لمواجهته في دور ربع النهائي.

حاصروهم في مناطقهم

كان منتخب نيجيريا ضاغطا بشكل غير طبيعي منذ بداية المباراة على منافسه موزمبيق وحاصره في مناطقه.

وأدى ذلك تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثانية لكن لم يحتسب بداعي التسلل.

وفي الدقيقة السابعة سدد أليكس إيوبي كرة قوية لكن حارس موزمبيق تصدى لها.

وافتتح لوكمان النتيجة في الدقيقة 20 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ثم ضاعف أوسيمين الفارق بعد 5 دقائق بعد تسديدة من عرضية أرضية.

وفي الدقيقة 45 سدد آدمز كرة خطيرة بعيدة عن المرمى قليلا.

وفي الدقيقة 47 زاد أوسيمين الفارق بعد عرضية أرضية من لوكمان.

وأنهى آدمز أهداف فريقه بعد تسديدة صاروخية في الدقيقة 75.

وتمكن منتخب نيجيريا من الفوز بأربعة أهداف وسط أداء هجومي ودفاعي قوي للغاية.

