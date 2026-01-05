أمم إفريقيا – مروان عطية: هدفي في بنين جاء بمساعدة زملائي

الإثنين، 05 يناير 2026 - 22:58

عبر مروان عطية لاعب منتخب مصر عن سعادته بالفوز على بنين في كأس الأمم الإفريقية، مؤكدا على فرحته بالهدف الذي سجله في اللقاء.

وقال مروان عطية عبر بي إن سبورتس: "الحمد لله على التأهل لربع النهائي، كنا نواجه فريق منظم بشكل كبير ولا يوجد فريق سهل".

وأضاف "أهدي الهدف لزملائي الذين ساعدوني خلال المباراة ولولاهم لما سجلت الهدف".

وأتم تصريحاته "نسعى لاستمرار مشوارنا في البطولة وإسعاد الجمهور المصري".

وسجل مروان عطية هدف منتخب مصر الأول في المباراة بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، وذلك بعدما تغلب على بنين في دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفاز منتخب مصر على بنين في المباراة التي وصلت للوقت الإضافي، وأقيمت بملعب أدرار في أكادير.

ليلعب منتخب مصر في ربع النهائي يوم السبت المقبل ضد الفائز من كوت ديفوار وبوركينا فاسو.

